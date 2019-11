Présent en conférence de presse, le manager de Liverpool Jürgen Klopp a évoqué une nouvelle fois le casse-tête du calendrier qui attend son équipe. En effet, les Reds pourraient disputer un quart de finale de Carabao Cup face à Aston Villa puis une demi-finale de Mondial des Clubs au Qatar en moins de 24 heures ! Un scénario rocambolesque dont s’est insurgé le technicien allemand ces dernières heures.

Et l’intéressé n’a pas hésité une nouvelle fois à adresser un message aux instances du football. « Il n’y a pas encore de décision finale. Si nous voulons jouer alors que nous sommes au Qatar, nous aurions besoin de deux équipes différentes. Mais nous ne pouvons laisser aucun joueur à la maison pour la Carabao Cup. Nous avons deux matchs dans une période très serrée. On ne peut pas aller au Qatar avec onze joueurs et laisser onze autres joueurs jouer à domicile face à Aston Villa. Cela ne marche pas comme ça. Nous devons prendre une décision, » a ainsi indiqué Klopp qui attend désormais un signe des instances anglaises...