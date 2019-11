La menace de Klopp sur le calendrier

Drôle de situation à venir pour Liverpool. Les Reds, qui se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Carabao Cup cette semaine après un match fou contre Arsenal, vont devoir disputer deux matches en deux jours ou deux rencontres en une journée, sur deux continents différents au mois de décembre ! Impossible bien sûr et c’est pourquoi le club de la Mersey a répondu par l’absurde, via son entraîneur Jürgen Klopp. Liverpool doit disputer son quart de finale de Coupe de la Ligue le 17 ou 18 décembre, mais sa demi-finale de Coupe du monde des clubs est elle aussi prévue le 18 décembre au Qatar. Afin que la Ligue anglaise trouve une solution, le coach allemand des Reds a indiqué qu’il réfléchissait à envoyer deux équipes différentes disputer les deux compétitions sur deux continents. C’est ce que rapportent quelques tabloïds anglais notamment le Daily Star. En tout cas, il va falloir trouver une solution et vite !

CR7, exemple de régularité

Douze ans à 30 buts minimum ! Voilà la statistique incroyable que rapporte ce matin la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien explique que cela fait donc plus d’une décennie que Cristiano Ronaldo inscrit au minimum 30 buts en une année civile. Cette année 2019, il en est actuellement à 29 et CR7 pourrait donc prolonger son incroyable régularité dès ce week-end. La Juventus dispute le derby ce samedi sur la pelouse du Torino. Avec cette stat, on comprend mieux l’interview de la star portugaise au magazine France Football mardi où il expliquait comment rester au top durant 15 ans. Et les chiffres parlent pour lui.

Iniesta veut devenir entraîneur

Alors qu’il a donné une très grosse entrevue au quotidien espagnol Marca, Andrès Iniesta en a alors profité pour donner une très grosse information. C’est d’ailleurs celle-ci qui fait la une du média ce matin. En effet, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone a indiqué vouloir devenir entraîneur à la fin de sa carrière. Actuellement au Japon, dans le club de Vissel Kobe, l’Espagnol sait donc déjà ce qu’il fera après avoir raccroché les crampons. Inieste suivra donc les traces de son ancien coéquipier Xavi, qui dirige actuellement le club qatari d’Al Saad depuis quelques mois. Le duo magique du Barça au temps de Pep Guardiola aura donc sûrement été bien inspiré par le technicien espagnol de Manchester City.