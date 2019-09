En Premier League, Liverpool ouvre le bal de la 5e journée avec un match contre Newcastle en ce moment même. Présent en conférence de presse d’avant-match, Jürgen Klopp a alors fait le point sur son effectif et donc les blessés. Touché au mollet depuis plusieurs semaines, Alisson est encore en phase de récupération. Et l’entraîneur allemand a donné quelques nouvelles du gardien brésilien : « nous avons déjeuné ensemble. Il a l’air en forme et s’améliore, mais nous ne pouvons pas lui mettre de pression. C’était une grave blessure au mollet. C’est beaucoup mieux maintenant, bien sûr, et c’est bien pour nous et pour lui. Mais nous ne savons pas exactement combien de temps ça va durer. »

Relancé sur le sujet, l’ancien technicien du Borussia Dortmund a poursuivi : « l’objectif, c’est toujours qu’il soit prêt après la prochaine trêve internationale (en octobre, ndlr), mais nous ne savons pas. Donc, comme je l’ai dit, il n’y a pas de pression et j’espère que tout ira bien pour le reste de la saison. » Si tout se passe bien, l’international auriverde devrait donc retrouver les terrains dans un peu plus d’un mois. D’ici là, son coéquipier Naby Keita, victime d’une blessure musculaire, devrait avoir repris la compétition, comme l’a expliqué Jürgen Klopp. « Naby est plus proche (d’un retour, ndlr), beaucoup plus qu’Alisson. Je pense qu’il pourra s’entraîner à notre retour de Naples, la semaine prochaine », a lâché le coach de 52 ans devant la presse.

