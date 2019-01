Liverpool n’en peut plus de compter le nombre de ses joueurs blessés ou suspendus en défense. Après l’hémorragie de ses défenseurs centraux, où Joe Gomez (jambe fracturée) et Dejan Lovren (cuisse) sont toujours à l’infirmerie, c’est au poste d’arrière-droit que les Reds sont en manque désormais. Le titulaire indiscutable Trent Alexander-Arnold s’est récemment blessé au genou à l’entraînement, ce qui a conduit Klopp à aligner James Milner à son poste contre Crystal Palace samedi dernier. Mais l’Anglais a été expulsé au cours du match, il sera donc suspendu contre Leicester dans 9 jours. La solution Fabinho, qui peut aussi dépanner en tant qu’arrière-droit, est à exclure, puisque le Brésilien est sorti blessé samedi.

Avec le départ récent de l’arrière-droit Nathaniel Clyne, prêté à Bournemouth, Jurgen Klopp ne dispose plus que d’un seul homme à ce poste, le jeune Rafael Camacho, 18 ans, qui n’a joué qu’un seul match avec les pros (contre Wolverhampton en FA Cup). Roberto Firmino peut également évoluer à ce poste en cas de gros manque, comme cela a été le cas contre Crystal Palace en fin de match. Mais l’entraîneur des Reds refuse toute arrivée d’un défenseur latéral cet hiver, comme le révèle le Liverpool Echo. « C’est un très gros problème, a confié Klopp. Je peux m’imaginer ce que les gens pensent à propos de cette situation. Crystal Palace a trois gardiens et tout va bien, mais un instant après ils n’en ont plus qu’un. Doivent-ils acheter un nouveau portier ? Je n’en suis pas sûr. Nous devons utiliser les ressources dont nous disposons actuellement et c’est ce que nous essayons de faire. »