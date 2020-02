Liverpool s’est qualifié pour les 8es de finale de la FA Cup ce mardi soir, en écartant (1-0) Shrewsbury (D3) à Anfield. Pour cette rencontre, les professionnels et Jürgen Klopp avaient respectivement laissé place aux joueurs de l’équipe U23 et leur entraîneur, Neil Critchley. Néanmoins, un cadre de l’effectif était venu pour soutenir les Baby Reds, James Milner (34 ans)

Le milieu de terrain expérimenté se trouvait sur le banc pour superviser la rencontre. Et selon les médias anglais, Milner a joué un rôle très important dans cette victoire. L’ex-international anglais (61 sélections) a livré un discours d’encouragement aux joueurs et s’est même entraîné avec eux pour préparer au mieux la rencontre, tout ça avec l’accord de Critchley. Ce dernier l’a remercié pour son aide et s’est réjoui de son respect et de son professionnalisme.