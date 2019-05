Les deux finales européennes seront donc 100% anglaises. En Ligue des champions, Liverpool et Tottenham vont en découdre après deux exploits retentissants face au FC Barcelone et l’Ajax Amsterdam. Jeudi soir, Arsenal s’est qualifié en finale de Ligue Europa en s’offrant Valence et Chelsea a rejoint les Gunners en battant Francfort au bout de la nuit. Une belle réussite pour le football anglais décryptée par le manager de Liverpool Jürgen Klopp.

« Les gens parlent d’argent et de choses comme ça. Si vous regardez non seulement les demi-finales, mais également le dernier mercato d’été de Tottenham, vous comprenez qu’il ne s’agit pas seulement d’argent. Nous sommes passés grâce à notre désir de se qualifier. Pareil pour Tottenham. On aurait pu s’attendre à ce que la finale de la Ligue des champions se joue entre Manchester City et Barcelone. En Ligue Europa, il y avait Naples, Valence et l’Atlético, des équipes très fortes. Ils ne sont pas plus faibles que nous. Je ne pense pas que cela se reproduira souvent, mais cette année, c’est bien pour l’Angleterre, » a ainsi confié Klopp.