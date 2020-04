Le parcours de Loris Karius (26 ans) à Liverpool n’est pas un long fleuve tranquille. Recruté en juillet 2016 en provenance de Mayence pour 6,2M€, le portier allemand n’a jamais réellement réussi à s’imposer dans la peau d’un numéro 1 à Anfield. Surtout, son aventure a été marquée par deux bourdes mémorables en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, en 2018 (1-3). Depuis, Alisson Becker (27 ans) a débarqué sur les bords de la Mersey tandis que Karius a été prêté à Besiktas à l’été 2018, jusqu’au terme de la saison actuelle.

« J’ai un contrat jusqu’en (juin) 2022 (avec Liverpool). Et pour le moment, je me concentre uniquement sur la saison à Besiktas. Il est beaucoup trop tôt pour parler de cet été. Surtout actuellement, car personne ne sait exactement quoi faire à cause du coronavirus. J’écris principalement avec l’entraîneur des gardiens John Achterberg. Presque chaque semaine, il est mon premier point de contact. Mais de temps en temps j’écris aussi avec Jürgen Klopp, je suis en bon contact avec tout le monde. Cela n’a jamais changé », a confié Loris Karius sur son avenir lors d’un entretien accordé à Sport Bild. Détrôner Alisson Becker ne sera en tout cas pas une tâche aisée pour l’Allemand.