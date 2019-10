Après plusieurs semaines d’une intense bataille juridique, Liverpool va enfin pouvoir passer chez Nike. Le recours de son actuel équipementier New Balance, qui s’était pourtant, dans son bon droit, aligné sur l’offre de la marque à la virgule, a été débouté devant les tribunaux anglais, expliquent ce vendredi les médias locaux. Pour la plus grande satisfaction des Reds, qui privilégiaient ce changement afin de profiter des meilleurs réseaux de distribution de Nike dans le Monde.

« Liverpool FC est ravi de la décision du juge en notre faveur dans l’affaire qui nous opposait à notre actuel équipementier, New Balance. Nous allons continuer avec New Balance jusqu’à la fin de la saison, tout en préparant les maillots de la saison prochaine avec notre nouvel équipementier », a confié un porte-parole des champions d’Europe en titre au London Evening Standard. New Balance n’a pas la possibilité de faire appel de cette décision.