Dimanche (17h30), Liverpool accueille Manchester City à Anfield Road pour le choc de la 12ème journée de Premier League (match à suivre en direct commenté sur notre live). Avec six points d’avance sur les Citizens, les Reds peuvent prendre leurs distances avec le champion d’Angleterre en cas de succès. Dans une interview accordée à Sky Sports, Mohamed Salah préfère relativiser l’importance de ce choc.

« La saison dernière les gens ont parlé de course au titre en décembre quand nous avions six ou sept points d’avance, et ils disaient que c’était déjà fini. Mais ce n’est pas fini. Si vous avez une mauvaise période vous pouvez être à nouveau dans le doute. Même si nous gagnons le chemin est encore long, nous sommes seulement en novembre et il est trop tôt pour parler de titre, » a ainsi décrypté l’attaquant égyptien de Liverpool. Auteur de cinq réalisations en Premier League cette saison, le Pharaon tentera de faire parler la poudre dimanche à Anfield...