La semaine dernière, le Paris Saint-Germain a débuté sa campagne européenne en Ligue des Champions par une défaite à Liverpool. Invité sur RMC, Thomas Meunier a expliqué comment Thomas Tuchel avait su remobiliser les troupes. « L’après-Liverpool s’est très bien passé. Le coach a remis les choses en ordre. Il a essayé de minimiser un peu la défaite. C’était notre premier match de poules, contre le vice-champion d’Europe. Il a fait en sorte qu’on ne doute pas de nos capacités et des valeurs qu’il essaie de nous inculquer. On l’a vu à Rennes, il y a une bonne amélioration au niveau de l’agressivité et de l’engagement. Ce n’est pas encore du football-Brésil, mais il y a quand même du mieux ».

Puis il est revenu sur l’échec face aux Reds. « On est bien conscients qu’il y a pas mal de choses qui n’ont pas été. Tout le monde est très réaliste concernant notre prestation, ce n’était vraiment pas terrible. Malgré ça, on aurait pu accrocher le 2-2 face à une très bonne équipe de Liverpool. C’est ça le plus frappant pour moi. Donc qu’est-ce que ça va être quand on sera rodés ? Ça reste à voir. Le but, c’est de rester positif. Le sujet de la Champions League est quand même quelque chose de sensible ici à Paris ».