La question des latéraux de l’équipe de France pour la Coupe du Monde anime le débat. Djbril Sidibé est incertain et Benjamin Mendy revient seulement d’une grosse blessure. Pour les remplacer, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez peuvent être sollicités par Didier Deschamps. Et qui de mieux qu’un défenseur latéral de métier comme Bixente Lizarazu pour donner son avis sur la question ?