Battu par le PSG (2-0) en ouverture de la 14ème journée de Ligue 1, le LOSC reste sur trois matchs sans victoire et n’avance pas au classement. Interrogé à l’issue de la rencontre, le milieu de terrain des Dogues Benjamin André nourrissait quelques regrets suite à la prestation des siens face au champion de France.

« On ne les a pas vraiment mis en danger, on n’a pas eu de grosse occasion. Sur nos pertes de balles, ils nous ont fait mal. Ils ont bien pris les espaces, ils nous ont fait mal quand il le fallait. La saison est encore longue, on n’était pas venu ici pour faire ce genre de match. On voulait mettre plus d’agressivité ce soir, mais nous n’y sommes pas arrivés, » a regretté André au micro de Canal Plus. Prochain match pour le LOSC mercredi prochain en Ligue des champions face à l’Ajax.