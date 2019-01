Le mercato bat son plein à Lille. Comme c’est souvent le cas depuis l’arrivée de Gérard Lopez à la tête des Dogues, le club nordiste est un acteur majeur du marché des transferts dans l’Hexagone. Et cet hiver 2019 ne déroge pas à la règle. Ce jeudi, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse et a annoncé le départ de Fodé Ballo-Touré vers Monaco. « Ballo-Touré passe sa visite médicale », a-t-il commencé par expliquer. Puis il a précisé qu’il ne comptait pas remplacer son joueur.

« Le président m’a fait part de l’intérêt de beaucoup de clubs pour Fodé Ballo-Touré. C’est bien pour le club et c’est bien pour lui. Lorsque j’ai su que Fodé Ballo-Touré partait, j’ai dit au président que Youssouf Koné était très proche sportivement de lui. Il y avait deux intérêts à ne pas faire joué Fodé face à Sochaux. Le premier était de protéger Fodé avec lequel j’avais échangé la veille du match par rapport à tout ce qui se passait autour de lui, tous ces intérêts. On était entré dans une phase de négociations. En échangeant avec lui, j’ai décidé de le protéger. L’autre raison, c’était que je voulais voir en action Youssouf qui m’a donné satisfaction sur le match face à Sochaux. J’ai dit à Youssouf qu’il avait les moyens et la capacité de prendre le poste ».