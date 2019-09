Capitaine du LOSC, Adama Soumaoro devait quitter le nord de la France lors du dernier mercato estival. Tout proche de l’AS Monaco, le défenseur central français n’a finalement pas signé dans le club de la Principauté et va donc passer la saison avec les Dogues. Absent pour les deux premiers matches de la saison, le joueur de 27 ans avait retrouvé le maillot lillois pendant quelques minutes contre l’ASSE, mais ce dernier a une nouvelle fois été absent ensuite face à Reims.

Présent en conférence de presse avant la rencontre contre Angers (vendredi à 19h, 5e journée de Ligue 1), son entraîneur Christophe Galtier est donc revenu sur son cas. Et le technicien français compte bien sur lui : « il avait un bon de sortie, son transfert ne s’est pas fait. Il est resté et sera compétitif, compétiteur et déterminé à jouer. Il a été un des tauliers de l’équipe avec José la saison dernière. C’est un leader du vestiaire, c’est le capitaine de l’équipe. » Adama Soumaoro a donc la confiance de son coach.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10