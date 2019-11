Sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, le LOSC défiait l’Olympique de Marseille samedi après-midi dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Dans le sud de la France, le club nordiste s’est incliné (1-2) suite à un but de Sanson et un but contre son camp de Gabriel. Présent en conférence de presse quelques instants après le coup de sifflet final, Christophe Galtier a alors fait le point sur ce match. Et l’entraîneur de Lille a utilisé l’ironie pour revenir sur les deux buts encaissés par ses hommes.

« On se doutait que l’OM allait avoir un visage différent, très aggresif et très intense. Et on n’a pas su répondre à cela. On a été rapidement pris dans le rythme, dans l’intensité, dans les duels. On a eu très peu de situations favorables dans la profondeur pour jouer vers l’avant. Marseille mérite sa victoire, du moins nous ne méritons pas de l’emporter, a lâché l’ancien entraîneur de l’ASSE avant d’enchaîner. Après, je crois qu’on va être au bétisier le 31 ! Sur les deux buts qu’on prend, c’est... À ce niveau-là, on en peut pas prendre ce genre de buts là. Ce sont deux buts avec des fautes très importantes face à une équipe qui nous a mis sous pression, nous à empêcher de jouer. »