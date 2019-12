Depuis son arrivée cet été au LOSC, Victor Osimhen est en feu. L’attaquant nigérian, auteur de 21 apparitions toutes compétitions confondues, a trouvé le chemin des filets à onze reprises avec également trois passes décisives délivrées. Le danger numéro un de la formation lilloise attire donc les convoitises. Mais encore une fois, le président des Dogues Gérard Lopez a été clair au micro de Canal + Sport concernant son joueur et le mercato, peu de temps avant le coup d’envoi du match de la 18e journée de Ligue 1 contre Montpellier.

« Non non, pas du tout (concernant une porte ouverte pour un départ, ndlr) ! Il y a déjà des intérêts pas loin de ce niveau-là (entre 50 et 80M€). C’est un joueur qui est dans sa courbe ascendante, c’est un jeune joueur qui vient juste d’arriver. (…) C’est même pas que la porte est fermée cet hiver, c’est que j’aimerai la garder fermer cet été », a lâché l’homme fort du LOSC. Ce dernier a également évoqué le cas Boubakary Soumaré, suivi par des écuries anglaises comme Tottenham : « c’est un joueur qui est là depuis deux ans maintenant. (...) Il y a cinq-six clubs qui s’intéressent à lui. Il doit aussi s’intéresser aux clubs donc on verra. » Les prétendants sont donc prévenus.