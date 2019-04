Véritable rampe de lancement des offensives lilloises cette saison, Thiago Mendes est un joueur courtisé. Le milieu de terrain brésilien de 27 ans a été annoncé très proche d’un départ tout l’hiver. En effet, que ce soit en direction de la Chine ou de la capitale française, les supporters lillois ont longtemps cru perdre l’un de leur atout majeur. Finalement, le numéro 23 du LOSC est resté et continue d’apporter au jeu des Dogues. Interrogé quant à son avenir en conférence de presse, Thiago Mendes est resté flou, mais une tendance ressort : il veut qualifier le LOSC pour la Ligue des Champions.

« En ce moment, je suis focalisé à 100% sur le championnat. Ce qui est dit en dehors, les rumeurs, cela ne m’intéresse pas. Ce n’est pas le moment. Je veux mettre le LOSC à la place la plus haute possible en fin de saison. Cet hiver, ce n’était pas simple. On ne sait pas de quoi la vie est faite, on peut commencer dans un club et terminer dans un autre. Mais après avoir discuté avec ma famille, j’ai décidé de laisser au club et à mes agents ces détails qui ne concernent pas le terrain. De mon côté, j’ai toujours souhaité m’imposer ici. Je veux atteindre la Champions League et terminer deuxième. C’est ce que je souhaite. Mon avenir ? On prendra le temps de discuter au moment venu pour trouver la meilleure solution », a ainsi déclaré Thiago Mendes.