18 buts, 11 passes décisives, le tout en 32 apparitions toutes compétitions confondues. Nicolas Pépé affole les compteurs cette saison, après un exercice 2017-2018 déjà réussi (13 buts et 5 caviars en 36 matches de Ligue 1 notamment). Du coup, l’attaquant du LOSC ne manque pas de courtisans. L’été dernier, le principal concerné avait déjà refusé plusieurs offres pour rester encore une saison dans le nord de la France, tout comme cet hiver. Présent sur le plateau du « Canal Football Club » ce dimanche, le joueur de 23 ans a alors expliqué pourquoi il avait notamment refusé l’Olympique Lyonnais.

« Non, je n’ai pas hésité. Au tout début de la saison, j’ai eu une discussion importante avec le coach (Christophe Galtier, ndlr) où je lui ai donné ma parole que j’allais rester encore une saison. Je suis quelqu’un qui marche beaucoup à la parole et j’ai tenu cet engagement-là malgré l’offre de l’Olympique Lyonnais, que j’ai déclinée. C’est un choix que je ne regrette pas du tout. (...) Quand je commence un truc, j’aime bien le terminer et pour l’instant avec Lille, c’est ce que j’essaye de faire au maximum, aider cette équipe. Pour moi, partir en hiver est inacceptable », a lâché le natif de Mantes-la-Jolie sur Canal +.