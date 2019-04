Si la rencontre d’hier soir entre le LOSC et le PSG (victoire 5-1 des Dogues) a été bouillante sur le terrain, avec pas mal de tension côté parisien et même une expulsion, celle de Juan Bernat (36e), le match a également été chaud en tribunes. En plus du fait que plusieurs Parisiens se soient ouvertement plaints de l’arbitrage dans les couloirs du stade, L’Équipe rapporte aussi qu’il y a eu des échanges tendus entre le directeur sportif de Lille, Luis Campos, et le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi.

À la mi-temps, lorsque le dirigeant qatari a critiqué les décisions arbitrales, Luis Campos lui a répondu : « On est à Lille ici, pas à Paris. » Cela a marqué le début des tensions, puisque les deux hommes ont continué leurs échanges dans la tribune présidentielle en seconde période sous le regard stupéfait des autres spectateurs présents dans la tribune, jusqu’à ce que le Portugais ne décide de quitter les gradins avant le coup de sifflet final.