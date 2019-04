Hier soir, le PSG a été corrigé par le LOSC au Stade Pierre-Mauroy (5-1), alors que le club francilien aurait pu être sacré champion de France s’il avait ramené au moins un point de son déplacement dans le Nord. Une rencontre à oublier donc pour les Parisiens, qui n’arrivaient pas à expliquer cette déroute, à l’image de Marco Verratti, qui s’est arrêté en zone mixte après le coup de sifflet final : « Je ne pense pas que ce soit le manque de caractère parce qu’on doit être bien. C’est une équipe qui joue très bien en contre-attaque, vers l’avant. On peut perdre le match mais pas sur le score de 5-1. »

« Je ne pense pas qu’il y ait un relâchement, a poursuivi l’Italien, crédité d’une note de 3,5 par notre rédaction hier soir. En championnat, on a fait un très beau parcours. On a joué pour être champions aujourd’hui. On a joué contre une équipe qui fait une très bonne saison cette année. En première mi-temps, c’était un très bon match, on avait des sensations, mais après le rouge et les blessures, c’était un peu difficile. »