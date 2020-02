« C’est vrai que j’ai eu une offre sérieuse du PSG. Mon club et mon ancien entraîneur, Niko Kovac, n’ont pas voulu me laisser partir. Cela fait désormais partie du passé. » En décembre dernier dans Téléfoot, Renato Sanches avait admis avoir reçu une offre du Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2018. Le milieu portugais, alors au Bayern Munich, n’avait finalement pas bougé et a ensuite rejoint le LOSC l’été suivant.

Et dans un long entretien accordé à Record, le joueur de 22 ans est une nouvelle fois revenu sur cet épisode. « Oui, mais c’était l’année dernière. J’ai eu une proposition du PSG, mais ça ne s’est pas concrétisé. Mais ce n’était pas de mon fait, car je l’avais déjà accepté et tout était réglé avec le directeur sportif de l’époque, Antero Henrique », a déclaré l’international portugais (18 sélections, 1 but) au quotidien. Désormais, Renato Sanches joue en Ligue 1 mais avec les Dogues.