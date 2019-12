Désormais au LOSC, Renato Sanches (22 ans) commence enfin à aligner des prestations dignes d’un champion d’Europe. Alors qu’il ambitionne de retrouver la sélection portugaise pour le prochain Euro, le milieu de terrain admet qu’il a bien reçu une proposition du PSG à l’été 2018.

« C’est vrai que j’ai eu une offre sérieuse du PSG. Mon club et mon ancien entraîneur, Niko Kovac, n’ont pas voulu me laisser partir. Cela fait désormais partie du passé » indique le joueur à Téléfoot. Finalement, Sanches restera en Bavière où il ne jouera pas beaucoup avant de s’envoler pour la France et Lille à l’été 2019.