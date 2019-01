Pour l’avant-dernier match de ces 32es de finale de Coupe de France, le LOSC reçoit ce lundi soir Sochaux, une formation qui évolue en Ligue 2 depuis quelques saisons maintenant, et qui a eu du mal cette année avec une 16e place.

Les Lillois se présentent avec une équipe remaniée, notamment à cause des blessés et des suspendus. La défense centrale est composée de Dabila et Soumaoro, qui sera capitaine. Pépé et Bamba sont alignés également. Sochaux aligne beaucoup de jeunes du centre de formation. L’ancien du Red Star, Abdoulaye Sané occupera la pointe de l’attaque.

Les compositions :

LOSC : Maignan - Celik, Dabila, Soumaoro, Y. Koné - B. Soumaré, T. Maia - Pépé, L. Araujo, J. Bamba - Leao

Sochaux : Zigi – M’Bakata, Paez, Ruiz, Sans – Owusu, Daham – Anderson, Fuchs, Navarro – Sané.