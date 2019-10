Arrivé cet été au LOSC, Victor Osimhen réalise des premiers pas réussis. Auteur déjà de huit buts sous ses nouvelles couleurs, l’ancien de Charleroi a été élu joueur du mois de septembre en Ligue 1 Conforama. À cette occasion, Osimhen a accordé une interview à beIN Sports. Il en a profité pour évoquer sa relation avec Christophe Galtier.

« La première fois que je suis arrivé à Lille, il m’a parlé et m’a dit que je serai important pour l’équipe. Avant même d’avoir touché le moindre ballon. Il m’a dit qu’il avait vu beaucoup de mes matches disputés avec Charleroi. Pour un jeune joueur comme moi, il n’y a pas de meilleure motivation. Depuis que je suis là, il a été merveilleux avec moi. Même quand je fais un mauvais match, il me parle, m’explique mes erreurs et essaye de me faire progresser lors des entraînements. Il s’agit pour moi de lui rendre sur le terrain ce qu’il m’apporte au quotidien et je veux continuer à le rendre heureux de mes performances ». Il a ajouté : « C’est sa manière de me parler, mais pas seulement à moi, aux autres joueurs également. Mais pour prendre mon cas personnel, il m’a dit des choses incroyables. Il m’a fait prendre conscience de qualités dont j’ignorais l’existence. Il m’apprend beaucoup et me fait devenir meilleur. Il m’a beaucoup aidé depuis que je suis arrivé au club. C’est l’un des architectes de ma carrière et je n’oublierai jamais ça ».