Recruté par la Juventus Turin cet été après des prestations convaincantes avec Cagliari, qui l’avait obtenu en prêt de la Roma, Luca Pellegrini (20 ans) ne restera pas dans le Piémont cette saison.

La nouvelle vient de tomber. Il retourne au sein du club sarde. La Vieille Dame a décidé de prêter le latéral gauche afin qu’il puisse obtenir du temps de jeu et éventuellement postuler à une place chez le champion d’Italie à l’avenir.

OfficialLuca Pellegrini sent on loan to Cagliari

https://t.co/QDBGwHWAs8 pic.twitter.com/hUp2ZDPoqk

— JuventusFC (@juventusfcen) August 19, 2019