Le coup de sang de Neymar - un coup à un supporter en allant chercher sa médaille en tribunes samedi après la défaite en finale de Coupe de France contre le Stade Rennais - fait réagir. Après le coach du Paris SG Thomas Tuchel, c’est Lucas, ancien partenaire du crack brésilien en Seleção et dans la capitale, qui s’est exprimé sur le sujet, au micro du média brésilien Esporte Interativo.

« Il faut savoir vivre avec, Neymar a fait une erreur, il le sait, on ne peut agresser personne, sur ou en dehors du terrain. Le plus important, c’est de le reconnaître. Il est grand, il le sait. Il faut savoir vivre avec ces provocations. Il faut faire la sourde oreille et ne pas prêter attention à tout cela », a lâché le désormais pensionnaire de Tottenham. Le conseil est passé.