La saison dernière, Lucas Moura (27 ans) a vécu des sensations très fortes. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a pu disputer la première finale de Ligue des Champions de sa carrière, après avoir notamment sorti l’Ajax Amsterdam en demi-finale. Une confrontation face aux bataves que le Brésilien n’est pas près d’oublier puisqu’il a qualifié les siens grâce à son triplé inscrit au match retour.

« (Le match retour à Amsterdam) Ce fut le plus grand moment de ma carrière, le moment le plus spécial. Bien sur que j’en ai vécu d’autres, comme mes adieux à São Paulo que je n’oublierai jamais. Mais ç’a été marquant parce que c’est une grande compétition, parce que c’est la Ligue des Champions et le match était difficile. On perdait 2 buts à 0 à l’extérieur et il fallait marquer trois buts en 45 minutes », a-t-il déclaré à Lance !