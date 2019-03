Dans les dernières heures du marché des transferts, Luciano Acosta (24 ans) a failli rejoindre le Paris SG. L’Argentin de DC United est revenu, encore une fois, sur ce vrai-faux transfert au micro d’ESPN Redes. « J’ai été à Paris, je suis resté là-bas, enfermé dans un hôtel, attendant que le contrat se signe. J’avais déjà un numéro de maillot, j’avais passé la visite médicale, tout ça. Mais les deux clubs ne sont pas parvenus à un accord et j’ai dû revenir ici. C’est une énorme tristesse », a-t-il confié avant de poursuivre.

« La décision ne nous appartient pas. On peut dire qu’on a envie de signer, on peut parler avec l’entraîneur, le président ou autre. Moi j’ai demandé au coordinateur général de DC United, je lui ai envoyé un message pour lui dire que c’était une super opportunité pour moi, sûrement la meilleure de ma carrière, pour lui dire qu’ils s’arrangent d’une manière ou d’une autre. Mais il ne faut pas non plus oublier que c’est un marché tout ça », a-t-il lâché, encore déçu. Le mercato est parfois imprévisible...