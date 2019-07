Interrogé dans les colonnes de Record au Portugal, Luis Campos, conseiller sportif du président de Lille Gérard Lopez, a expliqué de quel coup il était le plus fier sur ses nombreux mercatos. Et il s’agit d’un ancien Monégasque.

« J’ai recruté beaucoup de joueurs. Le fait de les voir progresser me fait plaisir. Je dirais Fabinho. Je l’ai vu jouer avec Paulinia, en Coupe de São Paulo, j’ai suivi ses progrès au Real et à Monaco ; aujourd’hui, il est champion d’Europe avec Liverpool. C’est un joueur extraordinaire, il le doit à son travail, mais je me sens partie prenante de son succès », a-t-il lancé.

