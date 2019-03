Titulaire ce samedi lors de la victoire du FC Barcelone face au Rayo Vallecano (3-1), Lionel Messi, auteur du deuxième but de son équipe sur penalty, a disputé le 800e match de sa carrière. Et depuis plusieurs saisons désormais, l’attaquant argentin ne cesse d’affoler les compteurs. Un véritable phénomène pour beaucoup, notamment pour Luis Enrique. Entraîneur du Barça de 2014 à 2017, l’actuel sélectionneur de l’Espagne a en effet profité d’une interview sur Catalunya Ràdio pour faire l’éloge de « La Pulga ».

« Nous sommes en train de parler d’un génie, nous sommes en train de parler de Matrix, comme lorsque l’image ralentit soudainement et que tu peux faire tout ce que tu veux. C’est ce que fait Messi. C’est à la hauteur d’un seul, je n’ai vu personne d’autre. Andrés Iniesta a des capacités similaires : la vision périphérique, savoir qui vient par ici ou par là et dribbler. Par-dessus tout, sans aucun doute, il y a Lionel Messi (...) Il y a eu un moment de tension que j’ai dû gérer en tant qu’entraîneur, mais aujourd’hui, je ne peux parler que des merveilles de Messi, et j’ai toujours eu une bonne relation avec lui », a lâché le sélectionneur âgé de 48 ans.