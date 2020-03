L’attaquant du Real Madrid Luka Jovic est au coeur d’une polémique en Serbie. Rentré au pays, il n’a pas respecté les règles de confinement établies en Serbie et a fêté dehors l’anniversaire de sa compagne. Alors que les autorités locales ont répliqué avec vigueur, promettant de lourdes sanctions allant jusqu’à de la prison, le joueur s’est empressé de présenter ses excuses sur Instagram. À travers deux stories, l’attaquant du Real Madrid a tenté de justifier son comportement. « Considérant que la situation dans le monde et dans notre pays est très difficile, depuis longtemps maintenant, je dois m’exprimer et envoyer des encouragements à tout le monde », a d’abord déclaré Jovic, avant de poursuivre.

« Je dois tout d’abord dire que je suis sincèrement désolé d’être au centre de l’attention ces jours-ci, et je regrette que l’on écrive constamment sur moi et non sur les principaux protagonistes de la lutte contre cette crise, qui sont les médecins et tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé. À Madrid, mon test Covid-19 était négatif. C’est pourquoi j’ai décidé de me rendre en Serbie, pour aider et soutenir notre peuple, ainsi que pour être proche de ma famille, avec l’autorisation de mon club, » a déclaré le Serbe. Avant d’expliquer avoir été surpris par la différence de traitement de l’épidémie par l’Espagne et la Serbie. « Quand je suis arrivé en Serbie, j’ai été testé et le résultat est revenu négatif. Je suis vraiment désolé que certaines personnes n’aient pas fait leur travail professionnellement et ne m’aient pas donné d’instructions concrètes sur la façon dont je dois me comporter pendant mon isolement. En Espagne, vous êtes autorisé à faire du shopping ou à acheter des produits dans les pharmacies, ce qui n’est pas le cas ici. Je m’excuse auprès de tout le monde si j’ai de quelque manière que ce soit blessé ou mis en danger quelqu’un. J’espère qu’ensemble, nous pourrons surmonter tout cela. Tout mon soutien, Serbie, nous irons tous ensemble ».