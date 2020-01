Cinquième de National avec 2 points de retard sur Villefranche, troisième, l’AS Lyon-Duchère est en course pour la montée en Ligue 2. Et pour se donner les moyens d’y arriver, le club veut recruter. Dans cet optique, le club lyonnais était entré en contact récemment avec l’entourage de Farès Bahlouli (24 ans).

Cependant, le joueur formé à l’OL ne rejoindra pas le club de National. Selon le Progrès, la condition physique du joueur n’a pas convaincu le club. Libéré de son contrat qui courait pourtant jusqu’en juin, le milieu de terrain n’a plus joué de match en pro depuis avril 2018 et a inscrit son dernier but en novembre 2017 lors d’une victoire lilloise à Metz (3-0).