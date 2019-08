Raheem Sterling a une très belle offre sur la table. Il ne s’agit pas d’une proposition pour quitter Manchester City, mais d’une offre en provenance de la marque Air Jordan, filiale de Nike. Cette dernière propose un sacré deal au Citizen de 24 ans pour qu’il devienne une des égéries de la marque.

Un contrat qui pourrait monter jusqu’à plus de 100 millions d’euros, en fonction de la durée du bail. Il serait ainsi l’un des premiers joueurs à porter des crampons de la marque, qui équipe déjà de nombreux joueurs de NBA et de MLB, et qui commence à vouloir se faire une place dans le milieu du football, à l’image de sa collaboration avec le PSG.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10