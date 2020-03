Ces derniers jours, les initiatives et les actions des footballeurs professionnels se multiplient pour venir en aide dans la lutte contre le COVID-19, qui a déjà contaminé plus de 425 000 personnes et provoqué plus de 18 900 décès dans le monde. De nombreuses associations peuvent alors bénéficier de divers apports financiers relativement importants dans leur collecte de fonds.

Après Lionel Messi, Pep Guardiola, ou encore Romelu Lukaku récemment, c’est au tour d’Aymeric Laporte de participer comme il peut à cette guerre sanitaire. L’Equipe rapporte ainsi ce mercredi que le défenseur central français de Manchester City a versé un don de 20 000 euros à la Fondation de France. Les fonds récoltés, qui s’élevaient, au moment d’écrire ces lignes, à près de 5 millions d’euros, sont destinés à financer l’achat de matériel pour les hôpitaux confrontés à la pandémie de coronavirus dans l’Hexagone.