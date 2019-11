Il pensait faire une blague à son ami Benjamin Mendy, mais Bernardo Silva a vu les choses se retourner contre lui. Il y a quelques semaines, le joueur portugais de Manchester City avait posté un tweet dans lequel il comparait son partenaire à la mascotte de la marque de friandises Conguitos.

Un tweet qui n’est pas du tout passé outre-Manche, la FA décidant d’ouvrir une enquête pour violation de ses règles de conduite et de discrimination. Résultat : Skysports annonce que l’ancien Monégasque a été suspendu un match et devra s’acquitter d’une amende de 58 000€ environ.

BREAKING : Bernardo Silva has been handed a one-game ban, a £50k fine and compulsory education for his tweet to Benjamin Mendy in September

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 13, 2019