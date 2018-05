Gardien emblématique de Manchester City où il sera resté un titulaire indiscutable pendant six ans, Joe Hart (31 ans), n’a jamais fait partie des plans de Pep Guardiola. Prêté au Torino où il a vécu une expérience concluante, il a eu bien plus de mal lors de son second prêt à West-Ham. Auteur de plusieurs erreurs, il n’a d’ailleurs pas été sélectionné avec l’Angleterre pour la Coupe du Monde.

Selon le Times, un départ du club mancunien de façon définitive devrait intervenir cet été. Si Manchester City reste ouvert à toute négociation, le Big Six, à savoir, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham ne pourront pas conclure d’accord avec le portier anglais. Le prix du joueur a été fixé à un peu moins de six millions d’euros. Une somme intéressante pour un gardien d’expérience.