Gravement blessé lors du Comunnity Shield entre Manchester City et Liverpool (1-1), Leroy Sané (23 ans) souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou. Une grave blessure qui va l’éloigner pendant plusieurs mois des terrains. Mais l’attaquant allemand a donné des ses nouvelles après son opération.

« Merci beaucoup pour tous vos messages et vos encouragements ! Les deux derniers jours ont été difficiles, mais l’opération s’est déroulée comme prévu. Je suis positif et prêt pour mon rétablissement ! »

Thank you so much for all your messages and get well wishes ! It has been some tough couple of days, but surgery went to plan I'm positive and ready for my recovery ! #LS19 #inSané pic.twitter.com/oX6yJ8OPVT

