Alors qu’il était sur le chemin du retour, Leroy Sané devra attendre au moins jusqu’au 30 avril pour jouer en compétition officielle avec Manchester City, et ce, en raison de la pandémie de coronavirus. Blessé depuis le début de la saison suite à une rupture des ligaments croisés du genou, l’international allemand n’a pas disputé un seul match de Premier League. Une blessure terrible suite à laquelle l’ancien joueur de Schalke 04 a su rebondir.

Le Citizen a repoussé ses limites pour revenir plus fort. « Ce fut la blessure la plus grave et la plus longue que j’aie jamais eue dans ma carrière. C’était difficile. Surtout le premier jour après l’opération, car vous ne pouvez pas bouger du tout, aucun athlète n’y est habitué. Vous devez vous pousser tous les jours parce que vous savez que ce sera une longue cure de désintoxication », a-t-il glissé au site officiel de Manchester City. Leroy Sané a ajouté qu’Ilkay Gündogan et Benjamin Mendy, tous deux victimes de cette blessure dans le passé, l’ont beaucoup aidé à récupérer.