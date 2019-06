Le Daily Star assure dans son édition du jour que si Manchester City remporte la Ligue des Champions, Pep Guardiola prendra un congé sabbatique d’un an. Une information démentie en début d’après-midi depuis la Catalogne par le principal intéressé, interrogé par Mundo Deportivo.

« Je ne prends pas d’année sabbatique, les informations sortent, sont reprises et ne sont pas vérifiées. J’ai deux ans de contrat et, si on ne me vire pas, je resterai », a-t-il lâché. Aux dernières nouvelles, c’est même plutôt une prolongation qui était à l’ordre du jour pour le natif de Santpedor.

