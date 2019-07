Sur le marché des transferts, Manchester City a souvent la fièvre acheteuse. Et ce mercato estival n’échappe pas à la règle. Les Citizens ont récemment lâché 70 M€ pour payer la clause libératoire de Rodri à l’Atlético de Madrid. Présent en conférence de presse avant le match amical face à Wolverhampton (samedi 13h30), Pep Guardiola a évoqué le mercato de son équipe. Et l’ancien coach du Bayern Munich se dit ravi des joueurs à sa disposition.

« Nous sommes tellement satisfaits de l’équipe que nous avons, commente le coach espagnol. Je ne sais pas si les joueurs présents resteront ou de nouveaux joueurs viendront. Mais chaque fois que je suis ici, je suis ravi des joueurs que nous avons. »

PEP We are against an opponent who did incredible last season.

It's part of our preparation to not get injuries and try to start getting our best level as soon as possible.

We know how @Wolves play, how good they are.

— Manchester City (@ManCity) 19 juillet 2019