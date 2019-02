Le milieu offensif belge, Kevin De Bruyne, connaît une saison compliquée chez les Citizens. Blessé une première fois au genou droit en début de saison, il avait de nouveau dû être écarté des terrains en novembre pour une blessure au genou gauche. Une situation qui rend son retour sur la pelouse difficile, lui qui n’a débuté que quatre rencontres en Premier League cette année. S’il entre toujours dans les plans de son entraîneur, Pep Guardiola, l’Espagnol indique qu’il faudra que le Belge regagne sa place dans l’effectif en enchaînant de bonnes performances. « Nous essayons de contrôler les joueurs, et il a joué les deux derniers matchs, a commenté Guardiola, dans des propos rapportés par le Daily Star. Je veux qu’il joue le plus possible. Il est entré cinq minutes à Everton et il a été très bon. Je veux qu’il maintienne son niveau pendant longtemps. Nous allons disputer un autre match (contre Chelsea demain, à 17h) et certains joueurs importants ne vont pas jouer. »

Kevin De Bruyne pourrait en tout cas ne pas être présent dans le onze de départ de City demain à l’Etihad Stadium. « Peut-être, oui (qu’il ne débutera pas le match sur la pelouse), a confié Guardiola. C’est tout à fait possible. En fin de journée, nous jugeons les joueurs en fonction de leur identité, mais ils sont là pour jouer. Il y a des moments où les coéquipiers sont en meilleure forme. En football, ce que vous avez fait dans le passé, vous devez le faire à l’avenir. »