Vendredi, l’UEFA a lâché une petite bombe en sanctionnant Manchester City suite à des problèmes autour du fair-play financier. L’instance européenne a tout simplement privé les Citizens de compétitions européennes pour les deux prochaines saisons, mais le club anglais va faire appel de cette décision. Une décision qui pourrait peut-être pousser Pep Guardiola, si elle est maintenue, à partir. Mais ce n’est absolument pas l’intention du coach espagnol, qui l’a déclaré après la victoire des siens contre West Ham mercredi (2-0).

« S’ils (les dirigeants, ndlr) ne me virent pas, je serai là. Peu importe ce qu’il se passe. J’aime ce club, je l’ai déjà dit. C’est une situation inhabituelle et ça arrive. Je me plais ici, c’est mon club et je serai là quoiqu’il arrive. Mais ce n’est pas important, le club sait comment on travaille et la direction fera ce qu’elle a à faire en fin de saison. On espère, si on se qualifie en Ligue des Champions, qu’on pourra la jouer la saison prochaine », a déclaré l’ancien technicien du Bayern Munich. Un message assez clair.