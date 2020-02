Sur le plan sportif, Manchester City réalise une saison 2019-2020 intéressante. Actuellement deuxième de Premier League après 25 journées, le club mancunien va également défier dans quelques jours le Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des Champions. L’équipe de Pep Guardiola est également qualifiée pour la finale de League Cup contre Aston Villa (1er mars) et va défier Sheffield Wednesday en FA Cup. Mais le club ne va pas pouvoir être compétitif sur la scène européenne dans quelques mois.

Dans le viseur de l’UEFA depuis plusieurs mois concernant le fair-play financier mais également des transferts douteux, Manchester City avait déjà été sanctionné par l’instance européenne. Mais cette fois-ci, cette dernière a décidé de frapper fort. L’UEFA vient en effet de publier un communiqué pour annoncer l’exclusion du club anglais des compétitions européennes pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022 : « la chambre arbitrale a imposé des mesures disciplinaires au Manchester City FC, lui ordonnant de ne plus participer aux compétitions de clubs de l’UEFA au cours des deux prochaines saisons (c’est-à-dire les saisons 2020/21 et 2021/22) et de payer une amende de 30 millions d’euros. »

Les Citizens vont faire appel

Mais alors pourquoi de telles décisions ont été prises ? Dans son communiqué, l’UEFA accuse tout simplement Manchester City d’avoir surévalué des revenus liés aux sponsors, mais également de ne pas avoir respecté le fair-play financier entre 2012 et 2016. De plus, les Mancuniens ne se seraient pas montrés coopératifs au moment de l’enquête menée par la chambre arbitrale. Cependant, le double champion d’Angleterre en titre va faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

« Manchester City est déçu mais pas surpris par l’annonce faite aujourd’hui par la Chambre d’arbitrage de l’UEFA. (...) Le club s’efforcera d’obtenir un jugement impartial le plus rapidement possible et, par conséquent, en première instance, engagera une procédure auprès du Tribunal Arbitral du sport dans les meilleurs délais », explique notamment le club de Premier League dans son communiqué. Il y a donc encore un petit espoir pour Manchester City mais c’est le TAS qui aura le dernier mot.

