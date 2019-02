Le 30 janvier dernier, Rabbi Matondo, 18 ans, était transféré de Manchester City à Schalke 04 pour une somme estimée à 13 M€ sans avoir jamais disputé le moindre match avec les Citizens en pro. 20 jours après sa signature, il est déjà apparu à 3 reprises avec l’équipe première de Schalke, avec une première titularisation en Bundesliga le week-end dernier (0-0). Alors, Manchester City doit-il s’inquiéter de la fuite de ses jeunes talents ? Pas forcément si l’on en croit Pep Guardiola, interrogé sur le sujet Matondo à la veille de la rencontre Schalke 04-Manchester City en huitième de finale de la Ligue des Champions.

« Jouer pour Manchester City ce n’est pas facile. Matondo était en concurrence avec Sterling, Leroy, Mahrez, Bernardo. Ce n’est pas facile. L’équipe se bat pour le titre, nous faisons confiance aux jeunes mais ils doivent être patient et s’ils veulent partir je ne dirai pas que c’est un mauvais choix. Il a décidé d’aller dans un grand club en rejoignant Schalke où il pourra grandir. Il jouera plus de minutes et le futur nous dira si c’était une bonne décision. J’ai vu son match, et il a bien joué, il est si rapide. Il va apprendre et nous verrons. Tous les joueurs ne peuvent pas jouer à Manchester City, les places sont limitées », a expliqué Guardiola, qui a également perdu le jeune Brahim Dia durant le dernier mercato hivernal, parti au Real Madrid.