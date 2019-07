Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat à Manchester City, Fabian Delph (29 ans) est tout proche d’Everton selon le Times. Un transfert d’environ 9 millions d’euros aurait convaincu les Citizens.

Bien qu’à la recherche de talents plus jeunes et plus prometteurs, les Toffees verraient en l’international anglais (17 sélections) un joueur pouvant apporter une expérience et un leadership à un prix avantageux. Le milieu de terrain est devenu disponible sur le marché des transferts suite à l’arrivée de Rodri (ex-Atlético Madrid) à City qui devrait limiter son temps de jeu au sein de l’effectif de Pep Guardiola.

