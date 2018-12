La dix-septième journée de Premier League débute aujourd’hui avec un choc entre Manchester City et Everton. A domicile, Pep Guardiola effectue un léger turn-over. Ederson Moraes prend place dans les cages tandis que Kyle Walker, Nicolas Otamendi, Aymeric Laporte et Fabien Delph forment la défense. Fernandinho, Bernardo Silva et Ilkay Gündogan prennent place dans l’entrejeu tandis que l’attaque est occupée par Leroy Sané, Riyad Mahrez et Gabriel Jesus.

Everton présente son équipe type avec Jordan Pickford dans les buts derrière Seamus Coleman, Michael Keane, Yerry Mina, Kurt Zouma et Luca Digne. André Gomes et Gylfi Sigurdsson composent l’entrejeu. Dominic Calvert-Lewin et Bernard prennent les couloirs alors que Richarlison prend la pointe de l’attaque des Toffees.

Les compositions :

Manchester City : Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Delph - Fernandinho, B. Silva, Gündogan - Sané, Mahrez, Jesus

Everton : Pickford - Coleman, Keane, Mina, Zouma, Digne - Gomes, Sigurdsson - Bernard, Calvert-Lewin, Richarlison