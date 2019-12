Depuis le limogeage d’Unai Emery à Arsenal, les spéculations vont bon train en Angleterre sur son successeur. Pour le moment, c’est Freddie Ljungberg qui assure l’intérim chez les Gunners, avec un impact limité sur le plan sportif (un nul et une défaite). Si Patrick Vieira reste régulièrement cité pour succéder à Emery, le nom d’un autre ancien joueur d’Arsenal revient avec insistance dans les médias anglais : Mikel Arteta.

Actuellement adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, l’ancien milieu de terrain espagnol prendra-t-il la poudre d’escampette. Guardiola refuse d’y songer. « Il sera là jusqu’à la fin de la saison, je le pense. Je suis arrivé ici et nous étions enthousiastes à l’idée de travailler ensemble, et le temps que nous avons passé ensemble a été fantastique. J’ai essayé de l’aider et il m’a aidé beaucoup. Il sait ce que je veux et ce que le club veut, » a confié le manager espagnol du champion d’Angleterre dans une interview accordée à Sky Sports. Mikel Arteta résistera-t-il à la tentation du départ ?