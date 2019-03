Le défenseur central de l’Inter, Milan Skriniar, reste au centre de toutes les attentions en Europe, lui qui est déjà pisté par le Real Madrid et le FC Barcelone. Et alors que son contrat chez les Lombards expire en 2022, un nouveau club pourrait un peu plus inciter le Slovaque à quitter l’Italie l’été prochain.

Selon le journal AS, Manchester City souhaiterait également acquérir le joueur, qui compte déjà 36 apparitions sous le maillot des Nerazzurri cette saison. Les Citizens avaient déjà tenté de leur faire venir l’été dernier, sans succès, mais ils prépareraient cette fois-ci une offre de 100 M€ pour Skriniar, ce qui devrait pousser les dirigeants intéristes à laisser partir leur défenseur.