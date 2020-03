Les supporters de Manchester City n’imaginent pas leur équipe sans Sergio Agüero (31 ans). Pourtant, l’international argentin arrive en fin de contrat en juin 2021 et une prolongation de contrat n’est pas à l’ordre du jour pour le meilleur buteur étranger de l’histoire de la Premier League. Et les supporters de l’actuel dauphin de Liverpool en championnat pourrait se préparer à l’éventualité de voir partir leur numéro 10, auteur de 23 réalisations en 29 rencontres cette saison, plus tôt que prévu.

Selon les informations du Sun, El Kun pourrait quitter les Citizens dès cet été si l’exclusion de Manchester City de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines années venait à être confirmée par le TAS. Le serial buteur des Skyblues aimerait encore disputer la plus prestigieuse des compétitions en sachant qu’il approche de la fin de sa carrière. Le club mancunien pourrait alors se montrer compréhensif envers l’un des ses joueurs emblématiques et le libérer, précise le tabloïd anglais. Arrivé en provenance de l’Atlético de Madrid en 2011, Agüero a inscrit 180 buts en 260 matches de Premier League.