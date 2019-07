Dani Alves a tout l’air d’être l’une des bonnes affaires de ce mercato estival 2019. Après avoir été nommé MVP de la dernière Copa América, le latéral de 36 ans est libre de tout contrat, et cherche un club. Les plus grands clubs anglais seraient sur le coup, et Pep Guardiola qui l’a bien connu au Barça souhaiterait se l’offrir.

Seulement, il ne peut actuellement pas rejoindre Manchester City. Comme l’explique Globoesporte, les Citizens ne peuvent enregistrer que 17 joueurs étrangers en Premier League. Un non-britannique va donc devoir quitter le club avant que le Brésilien puisse être recruté, et tout porte à croire que c’est son compatriote Danilo qui va en faire les frais...

